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Во время митингов в Ираке погибло 94 человека, МИД дал рекомендации украинцам. Фото: Reuters

Во время митингов в Ираке погибло 94 человека, МИД дал рекомендации украинцам

6 окт 2019, 11:46
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Беспорядки в Ираке забрали жизни 94 человек, еще 4 тыс. участников общенациональных демонстраций получили травмы. Ситуация остается напряженной.

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Кровопролитие происходит в разных городах страны. Как говорят местные журналисты, это самые тяжелые противостояния со времен подавления вооруженного сопротивления участников террористической организации «Исламское государство», сообщает Reuters.

Главная цель участников акций протеста — обеспечить гражданам нормальные условия жизни.

В связи с ситуацией в Министерстве иностранных дел Украины рекомендовали своим гражданам воздержаться от поездок в Ирак.

Министерство иностранных дел Украины в очередной раз рекомендует гражданам Украины, которые планируют посетить эту страну, удержаться от поездок в Ирак без острой необходимости, а тем гражданам, которые уже там находятся, покинуть ее территорию, — говорится в сообщении.

Напомним, что в сентябре в ​Гонконге во время массовых протестов произошли столкновения между полицией и демонстрантами.


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