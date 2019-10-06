Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Під час мітингів в Іраку загинуло 94 людини, МЗС дав рекомендації українцям. Фото: Reuters

Під час мітингів в Іраку загинуло 94 людини, МЗС дав рекомендації українцям

6 жов 2019, 11:46
999

Заворушення в Іраку забрали життя 94 осіб, ще 4 тис. учасників загальнонаціональних демонстрацій отримали травми. Ситуація залишається напруженою.

Loading...

Кровопролиття відбувається в різних містах країни. Як кажуть місцеві журналісти, це найважчі протистояння з часів придушення опору учасників терористичної організації «Ісламська держава», повідомляє Reuters.

Головна мета учасників акцій протесту — забезпечити громадянам нормальні умови життя.

У зв’язку з ситуацією в Міністерстві закордонних справ України рекомендували своїм громадянам утриматися від поїздок до Іраку.

Міністерство закордонних справ України в черговий раз рекомендує громадянам України, які планують відвідати цю країну, утриматися від поїздок до Іраку без гострої необхідності, а тим громадянам, які вже там перебувають, покинути її територію, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у вересні в Гонконзі під час масові протести сталися зіткнення між поліцією і демонстрантами.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
Новини партнерів
Загрузка...