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Під час мітингів в Іраку загинуло 94 людини, МЗС дав рекомендації українцям. Фото: Reuters
Під час мітингів в Іраку загинуло 94 людини, МЗС дав рекомендації українцямhttps://racurs.ua/ua/n127716-pid-chas-mityngiv-v-iraku-zagynulo-94-ludyny-mzs-dav-rekomendaciyi-ukrayincyam.htmlРакурс
Заворушення в Іраку забрали життя 94 осіб, ще 4 тис. учасників загальнонаціональних демонстрацій отримали травми. Ситуація залишається напруженою.
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Кровопролиття відбувається в різних містах країни. Як кажуть місцеві журналісти, це найважчі протистояння з часів придушення опору учасників терористичної організації «Ісламська держава», повідомляє Reuters.
Головна мета учасників акцій протесту — забезпечити громадянам нормальні умови життя.
У зв’язку з ситуацією в Міністерстві закордонних справ України рекомендували своїм громадянам утриматися від поїздок до Іраку.
Міністерство закордонних справ України в черговий раз рекомендує громадянам України, які планують відвідати цю країну, утриматися від поїздок до Іраку без гострої необхідності, а тим громадянам, які вже там перебувають, покинути її територію, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що у вересні в Гонконзі під час масові протести сталися зіткнення між поліцією і демонстрантами.
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