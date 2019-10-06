Під час мітингів в Іраку загинуло 94 людини, МЗС дав рекомендації українцям. Фото: Reuters

https://racurs.ua/ua/n127716-pid-chas-mityngiv-v-iraku-zagynulo-94-ludyny-mzs-dav-rekomendaciyi-ukrayincyam.html

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Заворушення в Іраку забрали життя 94 осіб, ще 4 тис. учасників загальнонаціональних демонстрацій отримали травми. Ситуація залишається напруженою.

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Кровопролиття відбувається в різних містах країни. Як кажуть місцеві журналісти, це найважчі протистояння з часів придушення опору учасників терористичної організації «Ісламська держава», повідомляє Reuters.

Головна мета учасників акцій протесту — забезпечити громадянам нормальні умови життя.

У зв’язку з ситуацією в Міністерстві закордонних справ України рекомендували своїм громадянам утриматися від поїздок до Іраку.

Міністерство закордонних справ України в черговий раз рекомендує громадянам України, які планують відвідати цю країну, утриматися від поїздок до Іраку без гострої необхідності, а тим громадянам, які вже там перебувають, покинути її територію, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у вересні в Гонконзі під час масові протести сталися зіткнення між поліцією і демонстрантами.