Новини України

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Ракурс
У Запоріжжі неповнолітній влаштував смертельну ДТП. Фото: 24 канал

У Запоріжжі неповнолітній влаштував смертельну ДТП (ФОТО)

6 жов 2019, 10:58
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ДТП у Запоріжжі за участю неповнолітнього водія сталася в суботу, 5 жовтня. В результаті зіткнення загинула одна людина, ще чотири отримали травми.

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Смертельна аварія сталася в Комунарському районі по вулиці Чумаченка ввечері суботи. Тут зіткнулися автомобілі Hyundai і Daewoo Lanos, повідомляє сьогодні прес-служба Національної поліції в Запорізькій області.

Поліцейські встановили, що за кермом Hyundai перебував неповнолітній водій. В один з моментів він не впорався з керуванням, внаслідок чого виїхав на зустрічну смугу, де і зіткнувся з іншим учасником руху.

У Запоріжжі неповнолітній влаштував смертельну ДТП. Фото: Нацполіція

У ДТП загинув підліток, який знаходився в автомобілі порушника. Сам водій і ще двоє неповнолітніх пасажирів з тілесними травмами були госпіталізовані. Крім того, медична допомога потрібна була і водієві іншого автомобіля.

У поліції вирішують питання про відкриття кримінального провадження за ознаками ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Нагадаємо, що на початку вересня на трасі в Запорізькій області сталася смертельна ДТП. В результаті інциденту загинули чотири людини.

Джерело: Ракурс


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