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Ракурс
В Запорожье несовершеннолетний устроил смертельное ДТП. Фото: 24 канал

В Запорожье несовершеннолетний устроил смертельное ДТП (ФОТО)

6 окт 2019, 10:58
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ДТП в Запорожье с участием несовершеннолетнего водителя произошло в субботу, 5 октября. В результате столкновения погиб один человек, еще четыре получили травмы.

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Смертельная авария произошла в Коммунарском районе по улице Чумаченко вечером субботы. Здесь столкнулись автомобили Hyundai и Daewoo Lanos, сообщает сегодня пресс-служба Национальной полиции в Запорожской области.

Полицейские установили, что за рулем Hyundai находился несовершеннолетний водитель. В один из моментов он не справился с управлением, вследствие чего выехал на встречную полосу, где и столкнулся с другим участником движения.

В Запорожье несовершеннолетний устроил смертельное ДТП. Фото: Нацполиция

В ДТП погиб подросток, который находился в автомобиле нарушителя. Сам водитель и еще двое несовершеннолетних пассажиров с телесными травмами были госпитализированы. Кроме того, медицинская помощь потребовалась и водителю другого автомобиля.

В полиции решают вопрос об открытии уголовного производства по признакам ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами).

Напомним, что в начале сентября на трассе в Запорожской области произошло смертельное ДТП. В результате инцидента погибли четыре человека.

Источник: Ракурс


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