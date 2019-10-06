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Во время пивного фестиваля возле Лос-Анджелеса прогремело несколько взрывов. Фото: Дело

Во время пивного фестиваля в США прогремело несколько взрывов (ВИДЕО)

6 окт 2019, 10:33
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Взрывы в США прогремели во время проведения пивного фестиваля «Октоберфест». Инцидент произошел вечером 5 октября в американском городе Хантингтон-Бич (штат Калифорния) недалеко от Лос-Анджелеса.

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В результате инцидента есть пострадавшие. Как сообщил местный филиал телекомпании NBC, за помощь к медикам обратились несколько человек. Пока о их состоянии здоровья не сообщается. По информации местных СМИ, травмы получили четыре человека.

По предварительным данным, здесь взорвался трансформатор, который был расположен на одном из столбов линии электропередачи. В результате инцидента опора упала на землю, после чего вспыхнула.

Очевидцы событий рассказывают, что слышали несколько взрывов. Некоторые из них говорят о трех и более взрывах.

Посетители фестиваля были в срочном порядке эвакуированы, на место прибыли спасатели и правоохранители.

Напомним, что в июле в США в Южной Флориде произошел взрыв газа в торговом центре The Fountains. По меньшей мере 20 человек были госпитализированы в больницу с травмами различной степени тяжести.​


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