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Під час пивного фестивалю біля Лос-Анджелесу прогриміло кілька вибухів. Фото: Діло

Під час пивного фестивалю в США прогриміло кілька вибухів (ВІДЕО)

6 жов 2019, 10:33
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Вибухи в США прогриміли під час проведення пивного фестивалю «Октоберфест». Інцидент стався ввечері 5 жовтня в американському місті Хантінгтон-Біч (штат Каліфорнія) недалеко від Лос-Анджелеса.

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В результаті інциденту є постраждалі. Як повідомила місцева філія телекомпанії NBC, за допомогу до медиків звернулися кілька людей. Поки про їх стан здоров’я не повідомляється. За інформацією місцевих ЗМІ, травми отримали чотири людини.

За попередніми даними, тут вибухнув трансформатор, який був розташований на одному з стовпів лінії електропередачі. В результаті інциденту опора впала на землю, після чого спалахнула.

Очевидці подій розповідають, що чули кілька вибухів.

Відвідувачі фестивалю були в терміновому порядку евакуйовані, на місце прибули рятувальники і правоохоронці.

Нагадаємо, що в липні в США в Південній Флориді стався вибух газу в торговому центрі The Fountains. Щонайменше 20 осіб були госпіталізовані в лікарню з травмами різного ступеня тяжкості.​


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