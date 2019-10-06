Зеленський розповів, чи збережуться в Україні пільги для військових. Фото: Главред

https://racurs.ua/ua/n127713-zelenskyy-rozpoviv-chy-zberejutsya-v-ukrayini-pilgy-dlya-viyskovyh.html

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Пільги для військових, які захищали Україну на Донбасі, ніхто скасовувати не збирається, заявив президент України Володимир Зеленський.

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Про це глава держави сказав під час вчорашньої зустрічі, яка була присвячена питанням безпеки і оборони, повідомляє прес-служба Офісу президента.

У Зеленського зазначають, що питанню збереження пільг для військових було приділено особливу увагу під час зустрічі. Глава держави запевнив, що пільги скасовувати не будуть.

У Державному бюджеті на наступний рік має бути передбачено фінансування соціального забезпечення військовослужбовців, — йдеться в повідомленні.

Також на зустрічі були присутні начальник Генерального штабу Руслан Хомчак, глава СБУ Іван Баканов, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, міністр закордонних справ Вадим Пристайко і помічник Зеленського Андрій Єрмак.

Нагадаємо, що цього тижня голова комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова виступила з ініціативою про перегляд пільг і соціальних виплат ряду учасників бойових дій.​