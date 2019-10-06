Новини України

У центрі Дніпра під гуртожитком провалився ґрунт, сотні людей евакуйовано. Фото: ДСНС

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У Дніпрі на проспекті Дмитра Яворницького під будівлею гуртожитку № 2 Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» стався провал ґрунту. З цієї причини в терміновому порядку з гуртожитку було евакуйовано близько 200 осіб.

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Як повідомили в прес-центрі Головного управління ДСНС України в Дніпропетровській області, по прибуттю рятувальників на місце події було встановлено, що асфальтове покриття тротуару просіло на розі 5-поверхового будинку.

У повідомленні відомства йдеться, що тут утворився провал розміром 3×2 метри і глибиною близько 1,5 метрів.

При цьому пошкодження отримала аптека, розташована на першому поверсі будівлі. На її стінах утворилися значні тріщини.

Керівництво університету прийняло рішення про відселення мешканців гуртожитку. На місці продовжують працювати фахівці.

Нагадаємо, 28 серпня у Дрогобичі обвалився під’їзд будинку. В результаті трагедії загинули вісім осіб, серед них — п’ятирічна дитина.