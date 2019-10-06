Новости Украины

В центре Днепра под общежитием провалился грунт, сотни людей эвакуированы. Фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n127712-v-centre-dnepra-pod-obschejitiem-provalilsya-grunt-sotni-ludey-evakuirovany-foto-video.html

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В Днепре на проспекте Дмитрия Яворницкого под зданием общежития № 2 Национального технического университета «Днепровская политехника» произошел провал грунта. По этой причине в срочном порядке из общежития были эвакуированы около 200 человек.

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Как сообщили в пресс-центре Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области, по прибытию спасателей на место происшествия было установлено, что асфальтовое покрытие тротуара просело на углу 5-этажного здания.

В сообщении ведомства говорится, что здесь образовался провал размером 3×2 метра и глубиной около 1,5 метров.

При этом значительные повреждения получила аптека, расположенная на первом этаже здания. На ее стенах образовались значительные трещины.

Руководство университета приняло решение об отселении жителей общежития. На месте продолжают работать специалисты.

Напомним, 28 августа в Дрогобыче обрушился подъезд дома. В результате трагедии погибли восемь человек, среди них — пятилетний ребенок.