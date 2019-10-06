Новости Украины

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Трамп заявил, что не хотел звонить Зеленскому. Фото: РИА Новости

Трамп заявил, что не хотел звонить Зеленскому

6 окт 2019, 08:52
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Дональд Трамп, президент США, заявил, что согласился на телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским только из-за настоятельной просьбы министра энергетики США Рика Перри.

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Об этом американский лидер заявил 4 октября во время закрытой беседы с республиканцами в Палате представителей Конгресса США, сообщает Axios.

Немногие знают, что я даже не хотел звонить Зеленскому. Единственная причина, по которой я позвонил, это просьба Рика. Что-то про завод по сжижению природного газа, — сказал Трамп.

По данным американского издания, таким образом американский лидер может стремиться дистанцироваться от ответственности за беседу с Зеленским. Также журналисты не исключают, что Трамп хочет переложить ответственность на министра Перри.

Напомним, Белый дом обнародовал стенограмму беседы двух лидеров. Трамп во время звонка несколько раз напоминал Зеленскому о расследовании деятельности в Украине сына его конкурента на предстоящих выборах Джо Байдена в обмен на предоставление финансовой и​ военной помощи Киеву.

Источник: Ракурс


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