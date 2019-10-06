Новини України

Трамп заявив, що не хотів дзвонити Зеленському. Фото: РИА Новости

https://racurs.ua/ua/n127711-tramp-zayavyv-scho-ne-hotiv-dzvonyty-zelenskomu.html

Ракурс

Дональд Трамп, президент США, заявив, що погодився на телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським тільки через наполегливе прохання міністра енергетики США Ріка Перрі.

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Про це американський лідер заявив 4 жовтня під час закритої бесіди з республіканцями в Палаті представників Конгресу США, повідомляє Axios.

Мало хто знає, що я навіть не хотів дзвонити Зеленському. Єдина причина, чому я зателефонував, це прохання Ріка. Щось про завод зі зрідження природного газу, — сказав Трамп.

За даними американського видання, таким чином американський лідер може прагнути дистанціюватися від відповідальності за бесіду з Зеленським. Також журналісти не виключають, що Трамп хоче перекласти відповідальність на міністра Перрі.

Нагадаємо, Білий дім оприлюднив стенограму бесіди двох лідерів. Трамп під час дзвінка кілька разів нагадував Зеленському про розслідування діяльності в Україні сина його конкурента на майбутніх виборах Джо Байдена в обмін на надання фінансової і військової допомоги Києву.