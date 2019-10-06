Зеленский рассказал, сохранятся ли в Украине льготы для военных. Фото: Главред

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Льготы для военных, которые защищали Украину на Донбассе, никто отменять не собирается, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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Об этом глава государства сказал во время вчерашней встречи, которая была посвящена вопросам безопасности и обороны, сообщает пресс-служба Офиса президента.

У Зеленского отмечают, что вопросу сохранения льгот для военных было уделено особое внимание во время встречи. Глава государства заверил, что льготы отменять не будут.

В государственном бюджете на следующий год должно быть предусмотрено финансирование социального обеспечения военнослужащих, — говорится в сообщении.

Также на встрече присутствовали начальник Генерального штаба Руслан Хомчак, глава СБУ Иван Баканов, министр внутренних дел Арсен Аваков, министр иностранных дел Вадим Пристайко и помощник Зеленского Андрей Ермак.

Напомним, что на этой неделе председатель комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова выступила с инициативой о пересмотре льгот и социальных выплат ряду участников боевых действий.​