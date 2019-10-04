Некоторые военнослужащие могут лишиться льгот. Фото: persha.kr.ua

https://racurs.ua/n127656-lishit-lgot-kontraktnikov-vsu-predlojili-v-sluge-naroda.html

Ракурс

Список льготников среди военных предложили пересмотреть в Верховной Раде.

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С соответствующей инициативой выступила народный депутат и глава парламентского комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова. Об этом говорится в интервью политика «Армия.Информ».

По словам Третьяковой, «Слуга народа» выступает за аудит льгот и социальных выплат, которые сейчас предоставляют военнослужащим и при пересмотре перечня льготников.

Если это был контракт, и человек сознательно шел на получения высокого денежного обеспечения, продавал свою наемную силу для того, чтобы защищать Украину — это был его выбор и только так, — заявила нардеп.

Третьякова объяснила, что в Европе льготный механизм используют осторожно, а в Украине льготы предоставляют, как реальным участникам боевых действий, так и тем, кто был в зоне конфликта лишь день или два. Финансовая ситуация в стране заставляет власти пересматривать назначения льгот.

Поймите, мы не защитим всех. Человек сознательно идет на военную службу не для того, например, чтобы получить жилье. Должны изменить конструкт. То, что есть сейчас — советское, которое нужно изменить на европейское цивилизованное. Повторю: защищать стоит только тех, кто что-то потерял на войне, — говорится в интервью.

Напомним, Кабинет министров Украины создаст единый государственный реестр ветеранов войны. В реестре будет содержаться информация о всех участниках боевых действий на территории Украины, участниках войны, людях с инвалидностью, полученной в результате войны, а также участниках Революции достоинства 2014 года.