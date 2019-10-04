Деякі військовослужбовці можуть позбутися пільг. Фото: persha.kr.ua

https://racurs.ua/ua/n127656-pozbavyty-pilg-kontraktnykiv-zsu-zaproponuvaly-u-sluzi-narodu.html

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Список пільговиків серед військових запропонували переглянути у Верховній Раді.

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З відповідною ініціативою виступила народний депутат та голова парламентського комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова. Про це йдеться в інтерв’ю політика «Армія.Інформ».

За словами Третьякової, «Слуга народу» виступає за аудит пільг та соціальних виплат, які зараз надають військовослужбовцям та за перегляд переліку пільговиків.

Якщо це був контракт, і людина свідомо йшов на отримання високого грошового забезпечення, продавав свою найману силу для того, щоб захищати Україну — це був його вибір і тільки так, — заявила нардеп.

Третьякова пояснила, що в Європі пільговий механізм використовують обережно, а в Україні пільги надають, як реальним учасникам бойових дій, так і тим, хто був у зоні конфлікту лише день чи два. Фінансова ситуація в країні змушує владу переглядати призначення пільг.

Зрозумійте, ми не захистимо всіх. Людина свідомо йде на військову службу не для того, наприклад, щоб отримати житло. Повинні змінити конструкт. Те, що є зараз — радянське, яке потрібно змінити на європейське цивілізоване. Повторю: захищати варто тільки тих, хто щось втратив на війні, — йдеться в інтерв’ю.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України створить єдиний державний реєстр ветеранів війни. У реєстрі буде міститися інформація про всіх учасників бойових дій на території України, учасників війни, людей з інвалідністю, отриманою внаслідок війни, а також учасників Революції гідності 2014 року.