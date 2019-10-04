Російську журналістку затримали в Ірані за підозрою в шпигунстві на Ізраїль

Юлія Юзік, фото: соціальні мережі

https://racurs.ua/ua/n127655-rosiysku-jurnalistku-zatrymaly-v-irani-za-pidozrou-v-shpygunstvi-na-izrayil.html

Ракурс

У столиці Ірану Тегерані за підозрою в шпигунстві затримали російську журналістку Юлію Юзік.

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Її звинувачують у співпраці зі спецслужбами Ізраїлю. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив її колишній чоловік журналіст Борис Войцеховський.

За словами Войцеховського, зараз Юзік поміщена в камеру, їй загрожує до 10 років тюремного ув’язнення. Засідання суду відбудеться в суботу. Про це вдалося дізнатися з короткого телефонного дзвінка, який їй вчора ввечері дозволили зробити в Москву.

Ось все, що вона встигла сказати: сидить на підлозі в камері, зв’язку немає, в суботу в суд, — повідомив Войцеховський.

Він зазначив, що кілька років тому Юзік працювала в Тегерані кореспондентом. Днями на запрошення вона знову поїхала в Тегеран.

Але вже в аеропорту у неї відібрали паспорт, сказавши, що повернуть його на вильоті з країни. Однак напередодні, виламавши двері в її номер, Юлю забрали співробітники Корпусу Вартових Ісламської революції (військова гілка виконавчої влади Ірану — ред.) прямо з готелю, — розповів Войцеховський.

Вона знала, що може статися така ситуація, але поїхала, — повідомила на сторінці Юзік у Фейсбуці її дочка.

Юзік працювала в газеті «Комсомольська правда» і журналі «Русский Newsweek».

Вона автор книг «Наречені Аллаха» про кавказьких терористок-смертниць та «Бесланський словник» про теракт із численними жертвами в місті Беслан (Північна Осетія, РФ), що стався у вересні 2004 року. У 2016 році балотувалася в Держдуму РФ як представник опозиційної «Партії народної свободи» (ПАРНАС).

Нагадаємо, в березні цього року стало відомо, що в місті Арак на півночі Ірану поліція заарештувала пару після того, як вона заручилася на очах у публіки. За словами правоохоронців, молоді люди порушили закони ісламу, згідно з якими публічно виявляти почуття заборонено.