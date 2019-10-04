Российскую журналистку задержали в Иране по подозрению в шпионаже на Израиль

Юлия Юзик, фото: социальные сети

https://racurs.ua/n127655-rossiyskuu-jurnalistku-zaderjali-v-irane-po-podozreniu-v-shpionaje-na-izrail.html

Ракурс

В столице Ирана Тегеране по подозрению в шпионаже задержали российскую журналистку Юлию Юзик.

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Ее обвиняют в сотрудничестве со спецслужбами Израиля. Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил ее бывший супруг журналист Борис Войцеховский.

По словам Войцеховского, сейчас Юзик помещена в камеру, ей грозит до 10 лет тюремного заключения. Заседание суда состоится в субботу. Об этом удалось узнать из короткого телефонного звонка, который ей вчера вечером разрешили сделать в Москву.

Вот все, что она успела сказать: сидит на полу в камере, связи нет, в субботу в суд, — сообщил Войцеховский.

Он отметил, что несколько лет назад Юзикработала в Тегеране корреспондентом. На днях по приглашению она снова поехала в Тегеран.

Но уже в аэропорту у нее отобрали паспорт, сказав, что вернут его на вылете из страны. Однако же накануне, выломав дверь в ее номер, Юлю забрали сотрудники Корпуса Стражей Исламской революции (военная ветвь исполнительной власти Ирана — ред.) прямо из гостиницы, — рассказал Войцеховский.

Она знала, что может произойти такая ситуация, но поехала, — сообщила на странице Юзик в Фейсбуке ее дочь.

Юзик работала в газете «Комсомольская правда» и журнале «Русский Newsweek».

Она автор книг «Невесты Аллаха» о кавказских террористках-смертницах и «Бесланский словарь» о произошедшем в сентябре 2004 года теракте с многочисленными жертвами в городе Беслан (Северная Осетия, РФ). В 2016 году баллотировалась в Госдуму РФ как представитель оппозиционной «Партии народной свободы» (ПАРНАС).

Напомним, в марте этого года стало известно, что в городе Арак на севере Ирана полиция арестовала пару после того, как она заручилась на глазах у публики. По словам правоохранителей, молодые люди нарушили законы ислама, согласно которым публично проявлять чувства запрещено.