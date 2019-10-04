Заступник генпрокурора Віталій Касько. Фото: Фокус

https://racurs.ua/ua/n127654-pracivnyky-genprokuratury-proydut-seryozni-vyprobuvannya-kasko.html

Ракурс

Офіс прокурора з’явиться замість Генеральної прокуратури, а його працівники пройдуть багаторівневі тести й перевірки.

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Оновлення прокуратури розпочнеться з самого верху. Генпрокуратура не просто буде перейменована, на працівників ОП чекатимуть важкі випробування. Про це 4 жовтня на брифінгу повідомив перший заступник генпрокурора Віталій Касько під час спільного брифінгу з очільником ГП Русланом Рябошапкою, захід транслювали українські ЗМІ.

За словами Каська, всі працівники Генеральної прокуратури пройдуть багаторівневі тести, атестації й перевірки на доброчесність. Всі особи, які пройдуть тести, працюватимуть в Офісі генерального прокурора, обласних та окружних прокуратурах.

Водночас Рятбошапка заявив, що реформа прокуратури не буде «фасадною реформою, а орієнтуватиметься на суспільство», щоб повернути довіру до цього правоохоронного відомства. Генпрокурор додав, що реформа прокуратури відбудеться за два роки.

Як відомо, 19 вересня Верховна Рада ухвалила законопроект № 1032 щодо реформи прокуратури. Документ передбачає, що в ГП з’явиться новий департамент процесуального керівництва в особливо важливих кримінальних провадженнях. Вже 23 вересня президент Володимир Зеленський підписав цей закон.

Нагадаємо, 4 жовтня заступник генерального прокурора Віктор Чумак заявив, що замість військової прокуратури з’явиться Спеціалізована прокуратура з протидії злочинам у сфері нацбезпеки й оборони, яка займеться виключно військовими злочинами, у тому числі в оборонно-промисловому комплексі.