Про реформу військової прокуратури розповів заступник генпрокурора

Віктор Чумак: LIGA.net

https://racurs.ua/ua/n127650-pro-reformu-viyskovoyi-prokuratury-rozpoviv-zastupnyk-genprokurora.html

Ракурс

Військова прокуратура перетворена на Спеціалізовану прокуратуру протидії злочинам у сфері нацбезпеки й оборони, яка займеться виключно військовими злочинами, у тому числі в оборонно-промисловому комплексі.

Loading...

Про це під час сьогоднішнього брифінгу генпрокурора Руслана Рябошапки заявив його заступник Віктор Чумак.

За його словами, прокурори цього відомства взаємодіятимуть зі слідчими Державного бюро розслідувань (ДБР), які «стають їхніми очима, слідчим апаратом цієї прокуратури».

До цього військова прокуратура натягувала на себе функції, які їй не притаманні, натягувала справи, які мали розслідувати прокурори інших рівнів, — наголосив Чумак.

Нагадаємо, 19 вересня Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроект № 1032, котрий запускає реформу прокуратури в Україні. Відповідний законопроект підтримали 259 народних обранців. 23 вересня цей законопроект підписав президент України Володимир Зеленський.