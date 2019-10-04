О реформе военной прокуратуры рассказал заместитель генпрокурора

Виктор Чумак: LIGA.net

https://racurs.ua/n127650-o-reforme-voennoy-prokuratury-rasskazal-zamestitel-genprokurora.html

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Военная прокуратура преобразована в Специализированную прокуратуру противодействия преступлениям в сфере нацбезопасности и обороны, которая займется исключительно военными преступлениями, в том числе в оборонно-промышленном комплексе.

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Об этом в ходе сегодняшнего брифинга генпрокурора Руслана Рябошапки заявил его заместитель Виктор Чумак.

По его словам, прокуроры этого ведомства будут взаимодействовать со следователями Государственного бюро расследований (ГБР), которые «становятся их глазами, следственным аппаратом этой прокуратуры».

До этого военная прокуратура натягивала на себя функции, которые ей не присущи, натягивала дела, которые должны были имели расследовать прокуроры других уровней, — отметил Чумак.

Напомним, 19 сентября Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект № 1032, который запускает реформу прокуратуры в Украине. Соответствующий законопроект поддержали 259 народных избранников. 23 сентября этот законопроект подписал президент Украины Владимир Зеленский.