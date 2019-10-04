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Авиакатастрофа во Львове: названы версии, обнародовано видео с места происшествия. Фото: Известия в Украине

Авиакатастрофа во Львове: названы версии, обнародовано видео с места происшествия

4 окт 2019, 11:50
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Авиакатастрофа самолета АН-12 во Львове, унесшая пять жизней, могла произойти из-за нехватки горючего или ошибки пилота.

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Вблизи аэропорта утром был густой туман, что могло быть одной из причин жесткой посадки борта, сообщил замминистра инфраструктуры Юрий Лавренюк в эфире «112 Украина».

По его словам, из-за сложных погодных условий у пилота не было визуального контакта с землей и он заходил на посадку по приборам.

Лавренюк добавил, что самолет перевозил 10 т груза, не уточнив его характер.

Сейчас правоохранители расследуют все обстоятельства катастрофы самолета авиакомпании «Украина Аэроальянс», который утром аварийно сел близ Львова. В сети появилось видео с места происшествия.

Напомним, что самолет АН-12 совершил жесткую посадку в селе Сокольники, не долетев 1,5 км до взлетно-посадочной полосы. На борту находились восемь человек, в результате падения пять из них погибли, остальные получили травмы и находятся в больнице. Аэропорт Львова сейчас закрыт.


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