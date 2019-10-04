Авіакатастрофа у Львові: названо версії, оприлюднено відео з місця події. Фото: Известия в Украине

https://racurs.ua/ua/n127649-aviakatastrofa-u-lvovi-nazvano-versiyi-opryludneno-video-z-miscya-podiyi.html

Ракурс

Авіакатастрофа літака АН-12 у Львові, яка забрала п’ять життів, могла статися через брак пального або помилку пілота.

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Поблизу аеропорту вранці був густий туман, що могло бути однією з причин жорсткої посадки борту, повідомив заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк в ефірі «112 Україна».

За його словами, через складні погодні умови у пілота не було візуального контакту з землею і він заходив на посадку, керуючись приладами.

Лавренюк додав, що літак перевозив 10 т вантажу, не уточнивши його характер.

Наразі правоохоронці розслідують всі обставини катастрофи літака авіакомпанії «Україна Аероальянс», який вранці здійснив аварійну посадку поблизу Львова. У мережі з’явилося відео з місця події.

Нагадаємо, що літак АН-12 здійснив жорстку посадку в селі Сокольники, не долетівши 1,5 км до злітно-посадкової смуги. На борту перебували восьмеро осіб, унаслідок падіння п’ятеро з них загинули, решта дістали травми і перебувають у лікарні. Аеропорт Львова наразі закритий.