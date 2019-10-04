Аварія літака біля Львова: загинули п'ятеро осіб. Фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n127645-avariya-litaka-bilya-lvova-zagynuly-p-yatero-osib-foto.html

Ракурс

Аварія літака Ан-12 поблизу Львова забрала життя п’ятьох осіб. Ще трьох вдалося евакуювати з місця події.

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Всього на борту перебували восьмеро осіб, із яких семеро — члени екіпажу й одна особа, що супроводжувала вантаж. Про це повідомив прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Трьох потерпілих дістали з пошкодженого літака й доставили до лікарні з травмами різного ступеня тяжкості.

На місці авіакатастрофи тривають аварійно-рятувальні роботи, розпочато розслідування.

Аварія Ан-12 сталася в селі Сокільники під час його заходу на посадку за 13,7 км від аеропорту «Львів» і за 1,5 км від злітно-посадкової смуги.

Літак із бортовим номером UR-CAH компанії «Україна Аероальянс» виконував вантажний рейс із Іспанії до Туреччини і планував здійснити технічну зупинку у Львові.

Як повідомляв «Ракурс», згідно з даними бази flightradar24, літак Ан-12, що зазнав аварії поблизу Львова, експлуатується вже 51 рік.