Аварія літака під Львовом. Фото: Igor Zinkevych у Facebook

https://racurs.ua/ua/n127642-litak-an-12-zdiysnyv-avariynu-posadku-bilya-lvova-ie-jertvy-foto.html

Ракурс

Аварійна посадка літака Ан-12 сталася 4 жовтня поблизу міста Львів.

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Близько 07.10 рятувальники отримали інформацію про те, що при заході на посадку за 13,7 км від міжнародного аеропорту «Львів» літак Ан-12 зник з радару. Близько 07.29 екіпаж літака вийшов на зв’язок та повідомив, що здійснив аварійну посадку. Про це сьогодні повідомила прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Співробітники ДСНС знайшли літак о 07.46 літак на відстані 1,5 км від злітно-посадкової смуги. Горіння повітряної машини не спостерігалося. На місці події працюють 42 особа особового складу та сім одиниць техніки.

Вантажний Ан-12 летів з міста Віго (Італія) в Стамбул (Туреччина). Сідав в аеропорту «Львів» на дозаправку. О 6.45 зник зв’язок з екіпажем. Ведуться пошукові роботи. Смуга закрита на зліт і посадку, — йдеться на сторінці міжнародного аеропорту «Львів» у Facebook.

Дані про загиблих різняться. За інформацією депутата Львівської міськради Ігоря Зінкевича, який оприлюднив дані у «Фейсбук», на борту літака перебували семеро осіб екіпажу та один пасажир, є постраждалі й загиблі.

Водночас міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомляє про чотирьох загиблих. Урядовець зазначає, що аварійна посадка сталася у зв’язку з закінченням пального. Наразі триває розслідування зазначеної аварії.

За даними з бази flightradar24, цьому літаку Ан-12 51 рік.

Нагадаємо, авіакатастрофа військового винищувача МіГ-29 сталася на заході Словаччини. Літак Військово-повітряних сил країни впав у Нітранському краї через брак пального.