У Конгресі США заслухали свідчення Курта Волкера. Фото: Главред

https://racurs.ua/ua/n127641-volker-dav-svidchennya-v-kongresi-eks-specpredstavnyk-bagato-govoryv-pro-ukrayinu.html

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Курт Волкер, колишній спецпредставник США в Україні, який подав у відставку через скандальну розмову Трампа та Зеленського, свідчив у Конгресі.

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Волкер з’явився перед трьома комітетами, які розслідують звинувачення держслужбовця, який слухав розмову Трампа й Зеленського. Під час свідчень Волкер заявив, що просив владу України не втручатися у внутрішню політику Сполучених Штатів. Про це повідомляє CNN.

Колишній представник США повідомив, що в українського уряду виникало багато питань до нього щодо затримки Вашингтоном військової допомоги. Волкер зізнався, що не зміг пояснити українським партнерам причину затримки.

Крім того, Волкер під час свідчень висловив занепокоєння, що екс-очільника Генеральної прокуратури Юрія Луценка хочуть використати як джерело інформації. Колишній спецпредставник заявив, що Луценку не варто довіряти.

Як відомо, навколо липневої телефонної розмови Трампа із Зеленським виник скандал, який став приводом для початку процедури імпічменту американського лідера. Трамп під час дзвінка декілька разів нагадував Зеленському про розслідування діяльності в Україні сина Байдена в обмін на надання фінансової та військової допомоги Києву. Згодом Білий дім оприлюднив стенограму бесіди двох лідерів.

Нагадаємо, колишній віце-президент США Джо Байден заявив, що глава США використовує Україну, щоб зірвати президентські вибори. В Конгресі заговорили про імпічмент. Американські ЗМІ повідомили, що імпічмент Трампа готова підтримати більшість голосів Палати представників.