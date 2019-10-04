Ракети «Джавелін». Фото: flickr.com

https://racurs.ua/ua/n127640-derjdep-ssha-pogodyv-prodaj-ukrayini-partiyi-raketnyh-kompleksiv-javelin.html

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Ракетні комплекси Javelin (Джавелін) продадуть Україні на загальну суму 39,2 млн дол.

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Агентство Міністерства оборони США з питань співробітництва в галузі безпеки офіційно повідомило про направлення до Конгресу США запиту щодо продажу Україні партії ракетних комплексів. Напередодні цей проект підтримав Державний департамент США. Про це 4 жовтня повідомило посольство України в Сполучених Штатах Америки на власній сторінці у Facebook.

Зазначається, що рішення Держдепу вперше на офіційному рівні публічно підтвердило готовність Вашингтону реалізувати проект з продажу Україні сучасного летального озброєння в рамках програми «Міжнародні військові продажі».

Перша закупка систем «Джавелін» є яскравим свідченням поглиблення взаємовигідного двостороннього військово-технічного співробітництва України та США, — заявили в посольстві.

На веб-сторінці агентства зазначається, що Держдеп США затвердив рішення про продаж Україні 150 ракет «Джавелін» та супутнього обладнання.

Нагадаємо, ЗМІ повідомляли, що Державний департамент і Конгрес США завершили процедури, необхідні для продажу даного озброєння Києву. Журналісти писали, що США погодили продаж додаткових поставок протитанкових систем «Джавелін» (Javelin) в Україну, а загальна сума операції складе 39 млн дол.

Перша партія «Джавелінів» в Україні з’явилися в 2018 році. Перші запуски ракет відбулись 22 травня 2018 року. Протягом минулого року з США в Україну були поставлені понад 200 ракет і 37 пускових установок.