Ракеты «Джавелин». Фото: flickr.com

https://racurs.ua/n127640-gosdep-ssha-soglasoval-prodaju-ukraine-partii-raketnyh-kompleksov-javelin.html

Ракурс

Ракетные комплексы Javelin (Джавелин) продадут Украине на общую сумму 39,2 млн долл.

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Агентство Министерства обороны США по вопросам сотрудничества в области безопасности официально сообщило о направлении в Конгресс США запроса о продаже Украине партии ракетных комплексов. Накануне этот проект поддержал Государственный департамент США. Об этом 4 октября сообщило посольство Украины в Соединенных Штатах Америки на собственной странице в Facebook.

Отмечается, что решение Госдепа впервые на официальном уровне публично подтвердило готовность Вашингтона реализовать проект по продаже Украине современного летального вооружения в рамках программы «Международные военные продажи».

Первая закупка систем «Джавелин» является ярким свидетельством углубления взаимовыгодного двустороннего военно-технического сотрудничества Украины и США, — заявили в посольстве.

На веб-странице агентства отмечается, что Госдеп США утвердил решение о продаже Украине 150 ракет «Джавелин» и сопутствующего оборудования.

Напомним, СМИ сообщали, что Государственный департамент и Конгресс США завершили процедуры, необходимые для продажи данного вооружения Киеву. Журналисты писали, что США согласовали продажу дополнительных поставок противотанковых систем «Джавелин» (Javelin) в Украину, а общая сумма сделки составит 39 млн долл.

Первая партия «Джавелинов» в Украине появились в 2018 году. Первые запуски ракет состоялись 22 мая 2018 года. В течение прошлого года из США в Украину были поставлены более 200 ракет и 37 пусковых установок.