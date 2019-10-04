В Конгрессе США заслушали показания Курта Волкера. Фото: Главред

https://racurs.ua/n127641-volker-dal-pokazaniya-v-kongresse-eks-specpredstavitel-mnogo-govoril-ob-ukraine.html

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Курт Волкер, бывший спецпредставитель США в Украине, который подал в отставку из-за скандального разговора Трампа и Зеленского, свидетельствовал в Конгрессе.

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Волкер появился перед тремя комитетами, которые расследуют обвинения госслужащего, что слушал разговор Трампа и Зеленского. Во время показаний Волкер заявил, что просил власти Украины не вмешиваться во внутреннюю политику Соединенных Штатов. Об этом сообщает CNN.

Бывший представитель США сообщил, что у украинского правительства возникало много вопросов к нему относительно задержки Вашингтоном военной помощи. Волкер признался, что не смог объяснить украинским партнерам причину задержки.

Кроме того, Волкер во время показаний высказал опасение, что экс-главу Генеральной прокуратуры Юрия Луценко хотят использовать как источник информации. Бывший спецпредставитель заявил, что Луценко не стоит доверять.

Как известно, вокруг июльского телефонного разговора Трампа с Зеленским возник скандал, который стал поводом для начала процедуры импичмента американского лидера. Трамп во время звонка несколько раз напоминал Зеленскому о расследовании деятельности в Украине сына Байдена в обмен на предоставление финансовой и военной помощи Киеву. Впоследствии Белый дом обнародовал стенограмму беседы двух лидеров.

Напомним, бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что глава США использует Украину, чтобы сорвать президентские выборы. В Конгрессе заговорили об импичменте. Американские СМИ сообщили, что импичмент Трампа готово поддержать большинство голосов Палаты представителей.