Авария самолета под Львовом. Фото: Igor Zinkevych в Facebook

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Ракурс

Аварийная посадка самолета Ан-12 произошла 4 октября вблизи города Львов.

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Около 07.10 спасатели получили информацию о том, что при заходе на посадку в 13,7 км от международного аэропорта «Львов» самолет Ан-12 исчез с радара. Около 07.29 экипаж самолета вышел на связь и сообщил, что совершил аварийную посадку. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сотрудники ГСЧС нашли самолет в 07.46 самолет на расстоянии 1,5 км от взлетно-посадочной полосы. Горения воздушной машины не наблюдалось. На месте происшествия работают 42 человек личного состава и семь единиц техники.

Грузовой Ан-12 летел из города Виго (Италия) в Стамбул (Турция). Садился в аэропорту «Львов» на дозаправку. В 6.45 пропала связь с экипажем. Ведутся поисковые работы. Полоса закрыта на взлет и посадку, — говорится на странице международного аэропорта «Львов» в Facebook.

Данные о погибших разнятся. По информации депутата Львовского горсовета Игоря Зинкевича, который обнародовал данные в «Фейсбук», на борту самолета находились семь человек экипажа и один пассажир, есть пострадавшие и погибшие.

В то же время министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщает о четырех погибших. Чиновник отмечает, что аварийная посадка произошла в связи с нехваткой горючего. Сейчас продолжается расследование указанной аварии.

По данным из базы flightradar24, этому самолету Ан-12 51 год.

Напомним, авиакатастрофа военного истребителя Миг-29 произошла на западе Словакии. Самолет Военно-воздушных сил страны упал в Нитранском крае из-за нехватки топлива.