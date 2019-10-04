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Ракурс
Авария самолета близ Львова: погибли пять человек. Фото: ГСЧС

Авария самолета близ Львова: погибли пять человек (ФОТО)

4 окт 2019, 10:44
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Авария самолета Ан-12 близ Львова унесла жизни пяти человек. Еще троих удалось эвакуировать с места происшествия.

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Всего на борту находились восемь человек, из которых семь — это члены экипажа и один человек, сопровождавшей груз. Об этом сообщил пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Троих пострадавших извлекли из поврежденного самолета и доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.

На месте авиакатастрофы продолжаются аварийно-спасательные работы, начато расследование.

Авария самолета близ Львова: погибли пять человек. Фото: ГСЧС

Авария самолета близ Львова: погибли пять человек. Фото: ГСЧС

Авария Ан-12 произошла в селе Сокольники во время его захода на посадку в 13,7 км от аэропорта «Львов» и в 1,5 км от взлетно-посадочной полосы.

Самолет с бортовым номером UR-CAH компании «Украина Аэроальянс» выполнял грузовой рейс из Испании в Турцию и планировал осуществить техническую остановку во Львове.

Как сообщал «Ракурс», по данным базы flightradar24, самолет Ан-12, аварийно приземлившийся близ Львова, эксплуатируется уже 51 год.

Источник: Ракурс


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