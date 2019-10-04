Слідчим ДБР став фігурант кримінального провадження. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/ua/n127648-slidchym-dbr-obraly-figuranta-provadjennya-dbr-pro-vkradenu-agrotehniku-video.html

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Державне бюро розслідувань поповнилося слідчим, який був фігурантом кримінального провадження про вкрадену агротехніку, яке розслідує саме ж ДБР.

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Внутрішня конкурсна комісія бюро обрала слідчим Миколу Цибу, який наразі працює слідчим Нацполіції. При цьому бюро розслідує провадження № 42018110000000430, відкрите через дії цього правоохоронця. Виявилося, що в 2018 році без дозволу слідчого судді Циба вилучив сільськогосподарську техніку, добрива та культури підприємця Алі Гувена. Згодом правоохоронець повернув підприємцю не все майно й техніку. Бізнесмен заявив, що Циба не повернув йому майна на суму 150 тис. дол. Про це повідомляє Bihus.Info.

Зазначається, що в серпні цього року Внутрішня комісія ДБР обрала Цибу переможцем конкурсу на посаду слідчого Київського теруправління Держбюро. Його можуть призначити у відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції. За його призначення проголосували троє осіб, двоє висловилися проти. Того дня у засіданні комісії брали участь Катерина Грищенко, Тарас Бойко, Тамара Березюк, Артем Бугаєць та Ірина Юрчук. Підприємець Гувен Алі написав директору ДБР Роману Трубі листа про провадження щодо можливого майбутнього співробітника бюро.

Нагадаємо, під слідством Державного бюро розслідувань перебуває колишній керівник Управління державної охорони Валерій Гелетей. Він та інші працівники УДО можуть мати відношення до кримінального злочину, який полягав у неправомірному призначенні на посади та присвоєнні почесних звань особам з метою одержання від них неправомірної вигоди.