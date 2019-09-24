Максим Микитась. Фото: Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n127244-dbr-povidomylo-pro-pidozru-eks-nardepu-mykytasu-cherez-huliganski-diyi-video.html

Ракурс

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у вчиненні хуліганських дій колишньому народному депутату з групи «Воля народу» Максиму Микитасю.

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У липні цього року в місті Любеч на Чернігівщині виник конфлікт між тоді ще діючим народним депутатом Максимом Микитасем та головою об'єднаної територіальної громади Сергієм Пінчуком. Спершу опоненти посварилися, а згодом стали штовхати один одного. Нардеп відібрав у Пінчука мобільний телефон та розбив його об стіну. Голова ОТГ про інцидент поінформував поліцейських, а Микитась погрожував його посадити в тюрму.

Тоді ДБР зареєструвало провадження за фактом хуліганських дій. Сьогодні колишньому депутату повідомили про підозру, — зазначив керівник Держбюро Роман Труба у «Телеграм».

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро підготувало повідомлення про підозри екс-нардепам від БПП Богдану Дубневичу та Валерію Іщенку. Колишні представники команди екс-президента Петра Порошенка підозрюються у розкраданнях на «Укрзалізниці».