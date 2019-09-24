Сесійна зала Верховної Ради, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n127243-yak-golosuut-narodni-deputaty-novoyi-verhovnoyi-rady-infografika.html

Ракурс

У Верховній Раді нового IX скликання за час її діяльності вже відбулися 548 голосувань. Усі народні обранці щонайменше 10 разів брали участь у голосуваннях.

Loading...

Про це повідомляє рух «Чесно».

Зазначається, що найгірше бере участь у голосуваннях фракція «Опозиційна платформа — За життя», член котрої — Вадим Рабинович найменше брав участь у голосуваннях. У Раді попереднього скликання він регулярно потрапляв у список «прогульників».

Загалом понад половину голосувань пропусти 113 народних обранців, понад 90% голосувань — 15 депутатів.

Неучасть депутата в голосуванні не обов’язково означає, що в цей час він був відсутній у парламенті — за перший місяць роботи Ради нового скликання присутність становили 87,8%, в той час як участь у голосуваннях — лише 69,5%.

Найбільш активно голосує фракція «Слуга народу».

Найбільше в унісон з цією політсилою голосують члени фракції «ГОЛОС» (35%), депутатської групи «За майбутнє" (32%) та позафракційні народні обранці (30%). Очолює цей перелік серед позафракційних Володимир Арешонков, котрий у парламенті попереднього скликання входив до складу фракції «Блоку Петра Порошенка». Він протягом серпня-вересня 479 разів проголосував «за» в унісон зі «Слугою народу».

Середнє число голосувань «за» у «Слузі народу» становить 442 рази. Найменший показник у Олександра Дубинського — 163 рази. Загалом у цій фракції десять депутатів ще жодного разу не голосували проти.

«Проти» найбільше голосували фракції «Європейська Солідарність» (8%), «ГОЛОС» (7%) і «Опозиційна платформа — За життя» (4%). Найбільше голосів «проти» — 217 зібрало рейтингове голосування щодо кандидатури члена «Опозиційної платформи — За життя» на посаду заступника голови парламенту.

«Утримувалися» під час голосування найчастіше «Європейська Солідарність» (20%), «Батьківщина» (18%) та «ГОЛОС» (16%).

Загалом депутати-мажоритарники частіше брали участь у голосуваннях, ніж їхні колеги, які потрапили до парламенту за списками політсил, зазначає рух «Чесно».

Нагадаємо, кілька днів тому Комітет виборців України назвав народних обранців, які пропустили понад 90% голосувань.