Сессионный зал Верховной Рады, фото: Офис президента

https://racurs.ua/n127243-kak-golosuut-narodnye-deputaty-novoy-verhovnoy-rady-infografika.html

Ракурс

В Верховной Раде нового IX созыва за время ее деятельности уже состоялись 548 голосований. Все народные избранники не менее 10 раз участвовали в голосованиях.

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Об этом сообщает движение «Честно».

Отмечается, что хуже всего участвует в голосованиях фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь», член которой — Вадим Рабинович меньше всего участвовал в голосованиях. В Раде предыдущего созыва он регулярно попадал в список «прогульщиков».

Всего более половины голосований пропусти 113 народных избранников, более 90% голосований — 15 депутатов.

Неучастие депутата в голосовании не обязательно означает, что в это время он отсутствовал в парламенте — за первый месяц работы Рады нового созыва присутствие составляло 87,8%, в то время как участие в голосованиях — лишь 69,5%.

Наиболее активно голосует фракция «Слуга народа».

Больше всего в унисон с этой политической силой голосуют члены фракции «ГОЛОС» (35%), депутатской группы «За будущее» (32%) и внефракционныенародныеизбранники (30%). Возглавляет этот перечень среди внефракционных Владимир Арешонков, который в парламенте предыдущего созыва входил в состав фракции «Блока Петра Порошенко». Он в течение августа-сентября 479 раз проголосовал «за» в унисон со «Слугой народа».

Среднее число голосований «за» в «Слуге народа» составляет 442 раза. Наименьший показатель у Александра Дубинского — 163 раза. Всего в этой фракции десять депутатов еще ни разу не голосовали против.

«Против» больше голосовали фракции «Европейская Солидарность» (8%), «ГОЛОС» (7%) и «Оппозиционная платформа — За жизнь» (4%). Больше всего голосов «против» — 217 собрало рейтинговое голосование по кандидатуре члена «Оппозиционные платформы — За жизнь» на должность заместителя председателя парламента.

«Воздерживались» во время голосования чаще всего «Европейская Солидарность» (20%), «Батькивщина» (18%) и «ГОЛОС» (16%).

В целом депутаты-мажоритарщики чаще участвовали в голосованиях, чем их коллеги, которые попали в парламент по спискам политических сил, отмечает движение «Честно».

Напомним, несколько дней назад Комитет избирателей Украины назвал народных избранников, пропустивших более 90% голосований.