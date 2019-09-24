Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Сессионный зал Верховной Рады, фото: Офис президента

Как голосуют народные депутаты новой Верховной Рады (ИНФОГРАФИКА)

24 сен 2019, 17:17
999

В Верховной Раде нового IX созыва за время ее деятельности уже состоялись 548 голосований. Все народные избранники не менее 10 раз участвовали в голосованиях.

Loading...

Об этом сообщает движение «Честно».

Отмечается, что хуже всего участвует в голосованиях фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь», член которой — Вадим Рабинович меньше всего участвовал в голосованиях. В Раде предыдущего созыва он регулярно попадал в список «прогульщиков».

Всего более половины голосований пропусти 113 народных избранников, более 90% голосований — 15 депутатов.

Неучастие депутата в голосовании не обязательно означает, что в это время он отсутствовал в парламенте — за первый месяц работы Рады нового созыва присутствие составляло 87,8%, в то время как участие в голосованиях — лишь 69,5%.

Наиболее активно голосует фракция «Слуга народа».

Инфографика: движение «Честно»

Больше всего в унисон с этой политической силой голосуют члены фракции «ГОЛОС» (35%), депутатской группы «За будущее» (32%) и внефракционныенародныеизбранники (30%). Возглавляет этот перечень среди внефракционных Владимир Арешонков, который в парламенте предыдущего созыва входил в состав фракции «Блока Петра Порошенко». Он в течение августа-сентября 479 раз проголосовал «за» в унисон со «Слугой народа».

Среднее число голосований «за» в «Слуге народа» составляет 442 раза. Наименьший показатель у Александра Дубинского — 163 раза. Всего в этой фракции десять депутатов еще ни разу не голосовали против.

Инфографика: движение «Честно»

«Против» больше голосовали фракции «Европейская Солидарность» (8%), «ГОЛОС» (7%) и «Оппозиционная платформа — За жизнь» (4%). Больше всего голосов «против» — 217 собрало рейтинговое голосование по кандидатуре члена «Оппозиционные платформы — За жизнь» на должность заместителя председателя парламента.

«Воздерживались» во время голосования чаще всего «Европейская Солидарность» (20%), «Батькивщина» (18%) и «ГОЛОС» (16%).

Инфографика: движение «Честно»

В целом депутаты-мажоритарщики чаще участвовали в голосованиях, чем их коллеги, которые попали в парламент по спискам политических сил, отмечает движение «Честно».

Напомним, несколько дней назад Комитет избирателей Украины назвал народных избранников, пропустивших более 90% голосований.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости

Скандал в Минздраве: чиновники заявили о блокировании работы министерства и просят Гончарука вмешаться

Некоторые работники Министерства здравоохранения требуют от премьер-министра Алексея Гончарука защитить медицинскую реформу. Заявляют о блокировании работы Минздрава

Новости Украины
19:38

Евросуд отменил старые санкции против Януковича, новые остаются в силе до марта 2020 года — Генпрокуратура

Суд общей юрисдикции Европейского Союза отменил старые санкции против президента-беглеца Януковича. Новые ограничения остаются в силе до марта 2020 года. Об этом сегодня сообщили в Генпрокуратуре в ответ на заявления защиты Януковича

Новости Украины
16:58
Новости партнеров
Загрузка...