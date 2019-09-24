Новости Украины

"Слуга народа" предлагает штрафовать на 50-85 тыс. грн за кнопкодавство — законопроект. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n127242-sluga-naroda-predlagaet-shtrafovat-na-50-85-tys-grn-za-knopkodavstvo-zakonoproekt.html

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«Слуга народа» предложила законопроект, который будет вводить материальную ответственность за кнопкодавство. Нарушителей будут штрафовать на сумму от 50 до 85 тыс. грн.

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Соответствующий законопроект сегодня внес в парламент первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук. Он опубликован на сайте украинского парламента.

Стефанчук предложил наказывать народных избранников за неперсональное голосование штрафом от трех тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

12 сентября народные депутаты из фракции «Слуга народа» Сергей Литвиненко и Елена Копанчук попались на кнопкодавстве. После этого на пленарном заседании Верховной Рады оба извинились за то, что голосовали не персонально.

Напомним, что кнопкодавство в Верховной Раде, на котором поймали членов партии «Слуга народа», прокомментировал президент Владимир Зеленский. Также глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что Зеленский бурно отреагировал на нарушения своих депутатов, обматерив их.