Санкции против Януковича: Генпрокуратура сообщила, какие ограничения остаются в силе до марта 2020 года, фото — DW

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Суд общей юрисдикции Европейского Союза (Евросуд) отменил старые санкции против президента-беглеца Виктора Януковича. Новые ограничения остаются в силе до марта 2020 года.

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Об этом сегодня сообщила Генеральная прокуратура Украины в ответ на многочисленные запросы СМИ. Сегодня утром информационное пространство взорвалось после сообщения адвоката Януковича об отмене решения Совета Евросоюза о санкциях.

В пресс-службе Генпрокуратуре напомнили, что персональные санкции ЕС в отношении Януковича в соответствии с решением Совета Европейского Союза № 2019/119/CFSP от 4 марта 2019 года действуют до 6 марта 2020 года.

В то же время Суд общей юрисдикции ЕС 24 сентября отменил решение Совета Европейского Союза о санкциях Виктору Януковичу, которые действовали в период с 5 марта 2018 года по 4 марта 2019 года. Слушания по данному делу состоялись еще 6 июня.

Кроме того, Суд общей юрисдикции ЕС 11 июля отменил решение Совета Европейского Союза о санкциях Виктору Януковичу, которые действовали в течение 2017−2018 годов.

О том, что Янукович продолжает находиться под санкциями сегодня сообщили и в самом Евросуде.