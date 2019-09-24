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Санкції проти Януковича: Генпрокуратура повідомила, які обмеження залишаються чинними до березня 2020 року, фото — DW

Євросуд скасував старі санкції проти Януковича, нові залишаються чинними до березня 2020 року — Генпрокуратура

24 вер 2019, 16:58
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Суд загальної юрисдикції Європейського Союзу (Євросуд) скасував старі санкції проти президента-втікача Віктора Януковича. Нові обмеження залишатимуться чинними до березня 2020 року.

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Про це сьогодні повідомила Генеральна прокуратура України у відповідь на численні запити ЗМІ. Сьогодні вранці інформаційний простір вибухнув після повідомлення адвоката Януковича щодо скасування рішення Ради Євросоюзу про санкції.

В прес-службі Генпрокуратурі нагадали, що персональні санкції ЄС щодо Януковича відповідно до рішення Ради Європейського Союзу № 2019/119/CFSP від 4 березня 2019 року є чинними до 6 березня 2020 року.

Водночас Суд загальної юрисдикції ЄС 24 вересня скасував рішення Ради Європейського Cоюзу щодо санкцій Віктору Януковичу, які діяли у період з 5 березня 2018 року по 4 березня 2019 року. Слухання у даній справі відбулося ще 6 червня.

Крім того, Суд загальної юрисдикції ЄС 11 липня 2019 року скасував рішення Ради Європейського Союзу щодо санкцій Віктору Януковичу, які діяли впродовж 2017−2018 років.

Про те, що Янукович продовжує перебувати під санкціями сьогодні повідомили й у самому Євросуді.

Джерело: Ракурс


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Євросуд скасував старі санкції проти Януковича, нові залишаються чинними до березня 2020 року — Генпрокуратура

Суд загальної юрисдикції Європейського Союзу скасував старі санкції проти президента-втікача Януковича. Нові обмеження залишатимуться чинними до березня 2020 року. Про це сьогодні повідомили в Генпрокуратурі у відповідь на заяви захисту Януковича

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