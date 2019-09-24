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Каса в смартфоні працюватиме в Україні. Фото: xlom.ru

Каса в смартфоні: новинка 36 годин працюватиме без підключення до інтернету

24 вер 2019, 16:55
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Нові касові апарати у смартфонах, планшетах чи ноутбуках зможуть працювати без підключення до інтернету протягом 36 годин.

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Додатки дозволять працювати offline, а звіт в Державну податкову службу можна буде надіслати після того, як пристрій знову підключать до інтернету. Про це заявив голова ДПС Сергій Верланов, 24 вересня повідомила прес-служба відомства.

У податковій додали, що фахівці вже протестували шість видів новітніх касових апаратів. Всі ці пристрої вже готові до використання. Наразі експеримент з їхнього використання триває, а запуск повноцінного використання новітніх касових апаратів очікується навесні 2020 року.

Ми як ДПС будемо надавати будь-яку допомогу, проводити роз’яснювальну роботу серед підприємців для того, щоб показати, що це не є ускладненням, — зазначив Верланов.

Нагадаємо, 3 червня 2018 року Кабінет міністрів України затвердив пілотний проект з використання планшетів та смартфонів у якості касових апаратів. Система електронного чеку є частиною пілотного проекту, започаткованого Міністерством фінансів України.

Урядовці запропонували використовувати новітні реєстратори розрахункових операцій, а саме — замінити традиційні касові апарати на смартфони, планшети та ноутбуки, на яких встановлене відповідне програмне забезпечення. Покупці отримуватимуть електронні чеки, які можна буде перевірити в системі на справжність через відповідний реєстр електронних чеків.

Раніше повідомлялося, що нова влада залишить без змін умови діяльності фізичних осіб-підприємців, за винятком юридичних осіб на так званій третій групі (у разі ухвалення закону про податок на виведений капітал).

Джерело: Ракурс


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