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Касса в смартфоне будет работать в Украине. Фото: xlom.ru

Касса в смартфоне: новинка будет 36 часов работать без подключения к интернету

24 сен 2019, 16:55
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Новые кассовые аппараты в смартфонах, планшетах или ноутбуках смогут работать без подключения к интернету в течение 36 часов.

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Приложения позволят работать offline, а отчет в Государственную налоговую службу можно будет отправить после того, как устройство снова подключат к интернету. Об этом заявил председатель ГНС Сергей Верланов, 24 сентября сообщила пресс-служба ведомства.

В налоговой добавили, что специалисты уже протестировали шесть видов новейших кассовых аппаратов. Все эти устройства уже готовы к использованию. Сейчас эксперимент с их использованием продолжается, а запуск полноценного использования новейших кассовых аппаратов ожидается весной 2020 года.

Мы как ГНС будем оказывать любую помощь, проводить разъяснительную работу среди предпринимателей для того, чтобы показать, что это не является осложнением, — отметил Верланов.

Напомним, 3 июня 2018 года Кабинет министров Украины утвердил пилотный проект по использованию планшетов и смартфонов в качестве кассовых аппаратов. Система электронного чека является частью пилотного проекта, начатого Министерством финансов Украины.

Чиновники предложили использовать новейшие регистраторы расчетных операций, а именно — заменить традиционные кассовые аппараты на смартфоны, планшеты и ноутбуки, на которых установлено соответствующее программное обеспечение. Покупатели будут получать электронные чеки, которые можно будет проверить в системе на подлинность через соответствующий реестр электронных чеков.

Ранее сообщалось, что новая власть оставит без изменений условия деятельности физических лиц-предпринимателей, за исключением юридических лиц на так называемой третьей группе (в случае принятия закона о налоге на выведенный капитал).

Источник: Ракурс


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