Новини України

"Слуга народу" пропонує штрафувати на 50-85 тис. грн за кнопкодавство — законопроект. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n127242-sluga-narodu-proponuie-shtrafuvaty-na-50-85-tys-grn-za-knopkodavstvo-zakonoproekt.html

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«Слуга народу» запропонувала законопроект, який буде вводити матеріальну відповідальність за кнопкодавство. Порушників штрафуватимуть на суму від 50 до 85 тис. грн.

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Відповідний законопроект сьогодні вніс до парламенту перший віце-спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук. Він опублікований на сайті українського парламенту.

Стефанчук запропонував карати народних обранців за неперсональне голосування штрафом від трьох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

12 вересня народні депутати з фракції «Слуга народу» Сергій Литвиненко та Олена Копанчук попалися на кнопкодавстві. Після цього на пленарному засіданні Верховної Ради обидва вибачилися за те, що голосували не персонально.

Нагадаємо, що кнопкодавство у Верховній Раді, на якому зловили членів партії «Слуга народу», прокоментував президент Володимир Зеленський. Також глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що Зеленський бурхливо відреагував на порушення своїх депутатів, обматюкавши їх.