Следователем ГБР стал фигурант уголовного производства. Фото: 5 канал

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Государственное бюро расследований пополнилось следователем, который был фигурантом уголовного производства об украденной агротехнику, которое расследует самое же ГБР.

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Внутренняя конкурсная комиссия бюро избрала следователем Николая Цибу, который сейчас работает следователем Нацполиции. При этом бюро расследует производство № 42018110000000430, открытое из-за действий этого правоохранителя. Оказалось, что в 2018 году без разрешения следственного судьи Цыба изьял сельскохозяйственную технику, удобрения и культуры предпринимателя Али Гувена. Впоследствии правоохранитель вернул предпринимателю не все имущество и технику. Бизнесмен заявил, что Цыба не вернул ему имущество на сумму 150 тыс. долл. Об этом сообщает Bihus.Info.

Отмечается, что в августе этого года Внутренняя комиссия ГБР выбрала Цибу победителем конкурса на должность следователя Киевского теруправления Госбюро. Его могут назначить в отдел по расследованию преступлений в сфере служебной деятельности и коррупции. За его назначение проголосовали три человека, двое высказались против. Того дня в заседании комиссии принимали участие Екатерина Грищенко, Тарас Бойко, Тамара Березюк, Артем Бугаец и Ирина Юрчук.

Предприниматель Гувен Али написал директору ГБР Роману Трубе письмо о производстве относительно возможного будущего сотрудника бюро.

Напомним, под следствием Государственного бюро расследований находится бывший руководитель Управления государственной охраны Валерий Гелетей. Он и другие работники УДО могут иметь отношение к уголовному преступлению, который заключался в неправомерном назначении на должности и присвоении почетных званий лицам с целью получения от них неправомерной выгоды.