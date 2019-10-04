Сесійна зала Верховної Ради, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n127647-rada-pryznachyla-novyh-chleniv-cvk.html

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Верховна Рада під час свого сьогоднішнього засідання призначила нових членів Центральної виборчої комісії (ЦВК).

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Спікер парламенту Дмитро Разумков зазначив, що за поданням президента мають бути обрані 17 членів ЦВК.

Імена кандидатів озвучив представник президента України Володимира Зеленського у Верховній Раді Руслан Стефанчук.

За кожну кандидатуру голосування відбувалося окремо.

Усі запропоновані кандидатури народні обранці підтримали.

Один із кандидатів у члени ЦВК — Юрій Буглак, включений до цього переліку за поданням фракції «Європейська солідарність», був відсутній через перебування в офіційному відрядженні.

Водночас представник фракції «Голос» Роман Лозинський Голос зазначив, що законодавство не вимагає присутності кандидатів в залі парламенту під час призначення нового складу ЦВК. В результатів кандидатуру Буглака підтримали 345 народних обранців.

Членами ЦВК стали:

Оксана Боярчук (кандидатура від фракції «Слуга народу»); Юрій Буглак («Європейська солідарність»); Олена Гатаулліна («Слуга народу»); Андрій Гевко («Голос»); Вікторія Глущенко («Батьківщина»); Віталій Грень («Слуга народу»); Олег Діденко («Слуга народу»); Сергій Дубовик («Опозиційна платформа — За життя»); Андрій Євстігнєєв («Слуга народу»); Ірина Єфремова («Слуга народу»); Олександра Кармаза («Слуга народу»); Павло Любченко («Слуга народу»); Юрій Мірошниченко («Опозиційна платформа — За життя»); Володимир Перепелюк («Слуга народу»); Віталій Плукар («Слуга народу»); Сергій Постівий («Слуга народу»); Юрій Фрицький («Слуга народу»).

Заступник голови Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Аліна Загоруйко зазначила, що комітет привести нових членів до присяги у сесійній залі Верховної Ради одразу після обрання.

Водночас «турборежим», у якому відбувалося оновлення складу ЦВК, викликав критику з боку опозиції. Так, за словами члена фракції «Європейська Солідарність» Олексія Гончаренка, перелік запропонованих президентом кандидатур з’явився лише вчора після обіду, а менш ніж через 24 години він вже розглядався у парламенті.

Куди такий поспіх, у нас завтра вибори, друзі? — наголосив Гоначаренко. — Куди ми поспішаємо, чому ми не дали можливість суспільству, журналістам, експертам проаналізувати ці кандидатури? Хто ці люди?

Гончаренко зауважив, що підставу розпуску попереднього складу ЦВК представники нової влади аргументували тим, що вони «щось не так роблять».

Фракція «Слуга народу» висунула в новий склад ЦВК декілька діючих членів ЦВК, тобто, виходить, все вони робили правильно, — зазначив Гончаренко.

Нагадаємо, Гончаренко вчора опублікував перелік кандидатів у члени ЦВК, запропонованих президентом.