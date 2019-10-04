Сессионный зал Верховной Рады, фото: Офис президента

https://racurs.ua/n127647-rada-naznachila-novyh-chlenov-cik.html

Ракурс

Верховная Рада во время своего сегодняшнего заседания назначила новых членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

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Спикер парламента Дмитрий Разумков отметил, что по представлению президента должны быть выбраны 17 членов ЦИК.

Имена кандидатов озвучил представитель президента Украины Владимира Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук.

За каждую кандидатуру голосование проходило отдельно.

Все предложенные кандидатуры народные избранники поддержали.

Один из кандидатов в члены ЦИК — Юрий Буглак, включенный в этот перечень по представлению фракции «Европейская солидарность», отсутствовал из-за пребывания в официальной командировке.

В то же время представитель фракции «Голос» Роман Лозинский Голос отметил, что законодательство не требует присутствия кандидатов в зале парламента при назначении нового состава ЦИК. В результате кандидатуру Буглака поддержали 345 народных избранников.

Членами ЦИК стали:

Оксана Боярчук (кандидатура от фракции «Слуга народа»); Юрий Буглак («Европейская солидарность»); Елена Гатауллина («Слуга народа»); Андрей Гевко («Голос»); Виктория Глущенко («Батькивщина»); Виталий Грень («Слуга народа»); Олег Диденко («Слуга народа»); Сергей Дубовик («Оппозиционная платформа — За жизнь») Андрей Евстигнеев («Слуга народа»); Ирина Ефремова («Слуга народа»); Александра Кармазь («Слуга народа»); Павел Любченко («Слуга народа»); Юрий Мирошниченко («Оппозиционная платформа — За жизнь») Владимир Перепелюк («Слуга народа»); Виталий Плукар («Слуга народа»); Сергей Постивий («Слуга народа»); Юрий Фрицкий («Слуга народа»).

Заместитель председателя Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Алина Загоруйко отметила, что комитет привести новых членов к присяге в сессионном зале Верховной Рады сразу после избрания.

В то же время «турборежим», в котором происходило обновление состава ЦИК, вызвал критику со стороны оппозиции. Так, по словам члена фракции «Европейская Солидарность» Алексея Гончаренко, перечень предложенных президентом кандидатур появился только вчера после обеда, а менее чем через 24 часа он уже рассматривался в парламенте.

Куда такая спешка, у нас завтра выборы, друзья? — отметил Гоначаренко. — Куда мы спешим, почему мы не позволили обществу, журналистам, экспертам проанализировать эти кандидатуры? Кто эти люди?

Гончаренко отметил, что основание роспуска предыдущего состава ЦИК представители новой власти аргументировали тем, что они «что-то не так делают».

Фракция «Слуга народа» выдвинула в новый состав ЦИК несколько действующих членов ЦИК, то есть, получается, все они делали правильно, — отметил Гончаренко.

Напомним, Гончаренко вчера опубликовал перечень кандидатов в члены ЦИК, предложенных президентом.