Обновление ЦИК: Зеленский предложил 17 кандидатур. Фото: Белсат

https://racurs.ua/n127625-obnovlenie-cik-zelenskiy-predlojil-17-kandidatur-dokument.html

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Центральную избирательную комиссию обновят: сегодня президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение парламента представление о назначении 17 новых членов ЦИК.

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Соответствующий документ с перечнем фамилий опубликовал в Facebook народный депутат Алексей Гончаренко.

В списке Зеленского значатся: Оксана Боярчук, Юрий Буглак, Елена Гатауллина, Андрей Гевко, Виктория Глущенко, Виталий Грень, Олег Диденко, Сергей Дубовик, Андрей Евстигнеев, Ирина Ефремова, Александра Кармаза, Павел Любченко, Юрий Мирошниченко, Владимир Перепелюк, Виталий Плукарь, Сергей Постивой и Юрий Фрицкий.

Замглавы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко подтвердил, что обнародованная Гончаренко копия документа соответствует действительности.

Это представление может быть рассмотрено на заседании Верховной Рады уже завтра, 4 октября.

Напомним, Зеленский прекратил полномочия предыдущего состава ЦИК в начале сентября. Свое решение он объяснил предвзятостью членов Центризбиркома при регистрации кандидатов для участия в выборах и якобы пренебрежением ими избирательным законодательством, в связи с чем около 30 решений ЦИК были отменены через суд.