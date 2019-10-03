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Ракурс
​"Лугано" - "Динамо": где смотреть, расписание трансляций матча Лиги Европы. Фото: Вести

«Лугано» — «Динамо»: где смотреть, расписание трансляций матча Лиги Европы

3 окт 2019, 16:26
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Киевское «Динамо» на выезде в Швейцарии сыграет против местного клуба «Лугано». Игра пройдет в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы.

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Встреча украинского и швейцарского коллективов начнется в 22.00 по киевскому времени.

По телевидению матч «Лугано» — «Динамо» в прямом эфире покажет украинский ​телеканал «Футбол 1».

По итогам первого тура группового этапа Лиги Европы киевское «Динамо» лидирует в турнирной таблице группы В. В активе киевского коллектива три балла. В свою очередь «Лугано» расположилось в нижней части турнирной таблицы. После первого тура команда не набрала ни одного очка.

В другом матче группы В шведский «Мальме» будет играть против датского «Копенгагена». Игра соперников «Динамо» также начнется в 22.00 по киевскому времени.

Напомним, что 1 октября свой второй матч в Лиге чемпионов сыграл донецкий «Шахтер». Чемпион Украины в сложнейшей выездной игре завоевал три очка, обыграв итальянскую «Аталанту» со счетом 1:0.

Источник: Ракурс


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