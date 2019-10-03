Mitsubishi выпустит электрокар с газотурбинным двигателем

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Mitsubishi Motors Corporation (Митсубиши), транснациональная автомобилестроительная компания из Японии, опубликовала изображения концепта, который покажут публике на 46-м Токийском автосалоне в конце октября.

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Новинка, которая получила название Mi-Tech, оснащена гибридной силовой установкой и электрическим полным приводом. Автопроизводитель называет это авто «кроссовером, который дарит беспрецедентное удовольствие от вождения и уверенность на любом покрытии и в любую погоду». Об этом 3 октября сообщает Carscoops.

Силова установка выполняет роль генератора компактным газотурбинным двигателем. Моторы обеспечивают оптимальное распределение момента между колесами. Система полного привода получила название Quad Motor with Dual Motor AYC.

Среди нововведений — интерфейс с технологиями дополненной реальности и распознавания. Это позволит выводить необходимую информацию на дисплей, а на лобовое стекло. Безопасность водителю и пассажирам обеспечивает комплекс Mi-Pilot. Технологии безопасности могут не только уведомлять водителя о возможности столкновения, но и самостоятельно управлять машиной в кризисный период.

Напомним, в конце октября на автосалоне в Токио представят первый электрокар от Mazda, который получит батарею емкостью 35,5 кВт-час. и электромотор мощностью 142 л. с. и 264 Нм крутящего момента.