​"Лугано" - "Динамо": прогноз букмекеров на матч Лиги Европы. Фото: bigmir

https://racurs.ua/n127622-lugano-dinamo-prognoz-bukmekerov-na-match-ligi-evropy.html

Ракурс

Киевское «Динамо» сегодня проведет свой второй матч в рамках группового этапа Лиги Европы. В Швейцарии подопечные Алексея Михайличенко сыграют против местной команды «Лугано».

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Встреча начнется в 22.00 по киевскому времени. Игра пройдет в городе Санкт-Галлен на стадионе «Кибунпарк».

Букмекеры считают, что фаворитом противостояния является коллектив из Украины. На победу киевской команды можно поставить с коэффициентом 2.20. Победу швейцарского коллектива букмекеры оценили котировкой 3.20. На ничью можно поставить ставку с коэффициентом 3.35.

Интересно, что прежде между собой «Динамо» и «Лугано» не встречались.

В матче первого тура группового этапа украинский коллектив в Киеве обыграл шведский «Мальме» со счетом 1:0. В свою очередь «Лугано» на выезде уступил датскому «Копенгагену» с таким же счетом.

Напомним, что во вторник свой второй матч в Лиге чемпионов провел донецкий «Шахтер». Чемпион Украины на выезде в сложнейшем матче обыграл итальянскую «Аталанту». Игра завершилась победой «горняков» со счетом 2:1.