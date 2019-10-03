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"Лугано" - "Динамо": прогноз букмекерів на матч Ліги Європи. Фото: bigmir
«Лугано» — «Динамо»: прогноз букмекерів на матч Ліги Європиhttps://racurs.ua/ua/n127622-lugano-dynamo-prognoz-bukmekeriv-na-match-ligy-ievropy.htmlРакурс
Київське «Динамо» сьогодні проведе свій другий матч в рамках групового етапу Ліги Європи. В Швейцарії підопічні Олексія Михайличенка зіграють проти місцевої команди «Лугано».
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Зустріч розпочнеться о 22.00 за київським часом. Гра пройде в місті Санкт-Галлен на стадіоні «Кібунпарк».
Букмекери вважають, що фаворитом протистояння є колектив з України. На перемогу київської команди можна поставити з коефіцієнтом 2.20. Перемогу швейцарського колективу букмекери оцінили котируванням 3.20. На нічию можна поставити ставку з коефіцієнтом 3.35.
Цікаво, що до цього між собою «Динамо» і «Лугано» не зустрічалися.
У матчі першого туру групового етапу український колектив у Києві обіграв шведський «Мальме» з рахунком 1:0. У свою чергу «Лугано» на виїзді поступився датському «Копенгагену» з таким же рахунком.
Нагадаємо, що у вівторок свій другий матч в Лізі чемпіонів провів донецький «Шахтар». Чемпіон України на виїзді в складному матчі обіграв італійську «Аталанту». Гра завершилася перемогою «гірників» з рахунком 2:1.
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