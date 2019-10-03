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Ракурс
"Лугано" - "Динамо": прогноз букмекерів на матч Ліги Європи. Фото: bigmir

«Лугано» — «Динамо»: прогноз букмекерів на матч Ліги Європи

3 жов 2019, 15:59
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Київське «Динамо» сьогодні проведе свій другий матч в рамках групового етапу Ліги Європи. В Швейцарії підопічні Олексія Михайличенка зіграють проти місцевої команди «Лугано».

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Зустріч розпочнеться о 22.00 за київським часом. Гра пройде в місті Санкт-Галлен на стадіоні «Кібунпарк».

Букмекери вважають, що фаворитом протистояння є колектив з України. На перемогу київської команди можна поставити з коефіцієнтом 2.20. Перемогу швейцарського колективу букмекери оцінили котируванням 3.20. На нічию можна поставити ставку з коефіцієнтом 3.35.

Цікаво, що до цього між собою «Динамо» і «Лугано» не зустрічалися.

У матчі першого туру групового етапу український колектив у Києві обіграв шведський «Мальме» з рахунком 1:0. У свою чергу «Лугано» на виїзді поступився датському «Копенгагену» з таким же рахунком.

Нагадаємо, що у вівторок свій другий матч в Лізі чемпіонів провів донецький «Шахтар». Чемпіон України на виїзді в складному матчі обіграв італійську «Аталанту». Гра завершилася перемогою «гірників» з рахунком 2:1.

Джерело: Ракурс


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