Напад у Парижі: чоловік із ножем зарізав чотирьох поліцейських (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n127621-napad-u-paryji-cholovik-iz-nojem-zarizav-chotyroh-policeyskyh-foto.htmlРакурс
Збройний напад на поліцейський відділок у Парижі стався близько 13.00 сьогоднішнього дня. Нападник діяв один і був озброєний ножем.
Унаслідок атаки, за попередніми даними, загинули четверо співробітників поліції і ще один дістав поранення. Про це повідомляє місцеве видання Actu17.
Сам нападник теж був убитий — один із поліцейських відкрив по ньому вогонь.
Є інформація, що зловмисник працював у поліцейському управлінні близько 20 років і був адміністративним співробітником у комп’ютерній службі Управління розвідки префектури. Він скоїв напад у приміщенні, до якого обмежено доступ стороннім. Мотиви злочину невідомі.
З відділку евакуювали всіх співробітників, прилеглу територію оточено. З міркувань безпеки закрито і станція метро «Сіте».
Через напад на поліцейських глава МВС Франції Крістоф Кастанер скасував візит до Туреччини і вирушив на місце події.