Напад у Парижі: чоловік із ножем зарізав чотирьох поліцейських. Фото: Telegram

https://racurs.ua/ua/n127621-napad-u-paryji-cholovik-iz-nojem-zarizav-chotyroh-policeyskyh-foto.html

Ракурс

Збройний напад на поліцейський відділок у Парижі стався близько 13.00 сьогоднішнього дня. Нападник діяв один і був озброєний ножем.

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Унаслідок атаки, за попередніми даними, загинули четверо співробітників поліції і ще один дістав поранення. Про це повідомляє місцеве видання Actu17.

Сам нападник теж був убитий — один із поліцейських відкрив по ньому вогонь.

Є інформація, що зловмисник працював у поліцейському управлінні близько 20 років і був адміністративним співробітником у комп’ютерній службі Управління розвідки префектури. Він скоїв напад у приміщенні, до якого обмежено доступ стороннім. Мотиви злочину невідомі.

З відділку евакуювали всіх співробітників, прилеглу територію оточено. З міркувань безпеки закрито і станція метро «Сіте».

Через напад на поліцейських глава МВС Франції Крістоф Кастанер скасував візит до Туреччини і вирушив на місце події.