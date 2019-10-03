Новини США: ФБР почало шукати у Фейсбук російськомовних інформаторів, фото — Фейсбук ФБР

https://racurs.ua/ua/n127620-fbr-pochalo-shukaty-u-feysbuk-rosiyskomovnyh-informatoriv-foto.html

Ракурс

Американське Федеральне бюро розслідувань (ФБР) розпочало незвичну соціальну і безпекову акцію. В соціальній мережі Фейсбук ФБР запустило рекламу, у якій шукають російськомовних інформаторів про ймовірні злочини.

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Спецслужба опублікувала декілька картинок, написи на яких зроблені не тільки англійською, але й російською мовою. У них заклякається ділитися з правоохоронцями інформацією про можливі загрози безпеці.

Як свідчать дані Фейсбук, три розміщених спецслужбою оголошення є платними. До тексту англійською прикріплені зображення з написами російською мовою.

В одному з них ФБР повідомляє: «Ми збираємо кращі розвідувальні дані для боротьби із загрозами, використовуючи інформацію, надану громадськістю. Якщо у вас така є, відвідайте нас».

На іншому написано російською мовою: «Время наводить мосты» (Час наводити мости). Є й такі, що закликають потенційного інформатора «сделать свой ход» (зробити свій хід).

На одному із малюнків американці помилилися і пропустили одну з букв — «Ради вашего будущего ради будущего, вашй семьи!» (Заради вашого майбутнього, заради майбутнього вашої родини).

Раніше «Ракурс» повідомляв, що хакери оприлюднили дані тисячі співробітників ФБР. Імена, номери телефонів і навіть домашні адреси чотирьох тисяч поліцейських і співробітників ФБР опинилися у відкритому доступі.