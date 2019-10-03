Генпрокуратура змінила прокурорів у справі Гандзюк. Фото: Голос

https://racurs.ua/ua/n127619-genprokuratura-zminyla-prokuroriv-u-spravi-gandzuk.html

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У справі про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк призначено нову групу прокурорів.

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У Генеральній прокуратурі 30 вересня відбулася оперативна нарада й було прийняте рішення змінити групу прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях щодо заподіяння тяжких тілесних ушкоджень активістці. Про це 3 жовтня повідомила прес-служба ГП.

Нові прокурори вже оновили план досудового розслідування у цих кримінальних провадженнях, триває досудове розслідування. У Генпрокуратурі нагадали, що під їхнім процесуальним керівництвом слідчі Головного слідчого управління СБУ здійснюють досудове розслідування у кримінальних провадженнях щодо заподіяння тяжких тілесних ушкоджень Катерині Гандзюк.

Як відомо, на активістку Гандзюк напали 31 липня 2018 року. Вилита зловмисником сірчана кислота обпекла до 40% її тіла. Мешканці Херсона зробили понад 10 операцій, але вже 4 листопада 2018 року Гандзюк померла у лікарні.

Покровський районний суд Дніпропетровської області 6 червня 2019 року виніс вирок п’ятьом співучасникам злочину: Сергію Торбіну, Микиті Грабчуку, Володимиру Васяновичу, В’ячеславу Вишневському та Віктору Горбунову. Їм призначено покарання від трьох до шести з половиною років.

Нагадаємо, підозрюваний в організації вбивства херсонської громадської активістки Катерини Гандзюк Олексій Левін знаходиться в базі даних Інтерполу.